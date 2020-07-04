هزة أرضية في السليمانية والانواء تنشر تقريرا بشأنها

اعلنت وزارة النقل، الجمعة، عن تسجيل المراصد الزلزالية حدوث هزة أرضية بقوة (3،5) في محافظة السليمانية تبعد (36) كم غرب دربندخان.

وقالت الوزارة في بيان ان “المراصد الزلزالية التابعة ل‍وزارة النقل في الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي سجلت مساء اليوم الجمعة عند الساعة (9:34:21) بالتوقيت المحلي حدوث هزة أرضية في محافظة السليمانية، تبعد (36) كم غرب مدينة دربندخان”.

واضافت الهيئة في تقريرها ان “قوة الهزة بلغت (3،5 ) درجة مئوية على مقياس رختر وتم الشعور بها من قبل المواطنين”، داعية “المواطنين الى “أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة والإلتزام بالوصايا الزلزالية والصادرة من الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي”.

