هيئة علماء المسلمين في العراق: بيان رقم (1432) المتعلق بالاعتقالات التعسفية في قضاء الطارمية

أصدرت الأمانة العامة في هيئة علماء المسلمين في العراق؛ بيانًا برقم (1432) المتعلق بالاعتقالات التعسفية في قضاء الطارمية ، وفيما يلي نص البيان:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:

شنت القوات الحكومية وميليشياتها فجر يوم أمس الخميس حملة دهم واعتقالات تعسفية واسعة في قضاء (الطارمية) شمال بغداد؛ أسفرت عن اعتقال أكثر من (50) شخصا من أبناء القضاء، بعد أن أغلقت مداخله ومخارجه ومنعت الحركة داخله، ومارست شتى أنواع العنف ضد المدنيين، واستولت ميليشيا العصائب المرافقة لها على مسجد (الرسول) في منطقة العبايجي ومسجد (اليقين) في المصلحية، وما يزال حصار القضاء مستمرا لليوم الثاني، على الرغم من المناشدات المستمرة لأهالي القضاء بفك الحصار الخانق عنهم.

إن هذه الممارسات التعسفية بحق أبناء الطارمية تعيد إلى الأذهان الممارسات الإجرامية السابقة بحق أهل القضاء، وتؤكد أن (حكومة الكاظمي) لم ولن تختلف عن سابقاتها في إيذاء الناس وتدمير حياتهم وقمعهم، وستدفع بالعراق إلى مزيد من الأزمات ولن تكون حلا لمشاكل العراق المتفاقمة وأنها ماضية في التنكيل بالعراق وشعبه، وهي تتحمل مسؤولية هذه الانتهاكات بالشراكة مع أحزاب السلطة المشاركة في هذه الجرائم من خلال ميليشياتها.

الأمانة العامة

هيئة علماء المسلمين في العراق

12/ذو القعدة/1441هـ

3/7/2020م