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وزارة العمل: ارتفاع نسبة الفقر في العراق .. أوضاع كوردستان أفضل

أكد المتحدث باسم وزراة الشؤون الاجتماعية والعمل في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الجمعة، أن تفشي وباء «كورونا» وانتشار البطالة أدى إلى ارتفاع نسبة الفقر في العراق، مشيراً إلى أن الوضع في إقليم كوردستان أفضل حالياً من العراق.

وقال آريان أحمد : «تسبب انتشار فيروس كورونا في العراق وإقليم كوردستان بارتفاع نسب البطالة، لكن بحسب البيانات التي لدينا فإن النسبة في إقليم كوردستان أقل من العراق».

وأضاف أن «وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في الحكومة العراقية أعلنت أن نسبة الفقر ارتفعت في العراق من 22% إلى 34 %، لكن في إقليم كوردستان لم تصل نسب الفقر إلى هذه المعدلات المرتفعة».

وبين أن حكومة إقليم كوردستان، وعبر توفير فرص العمل وتقديم المساعدات المالية والغذائية لذوي الدخل المحدود، تحاول جاهدة منع ارتفاع نسبة الفقر في الإقليم.

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