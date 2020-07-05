آخر لحظات الجداوي.. هبوط بالدورة الدموية وتوقف القلب

وقال المصدر إنه مع الساعات الأخيرة من ليلة السبت، بدأت تظهر حالات تدهور واضحة لحالة الفنانة المصرية، رجاء الجداوي، من حيث بعض التغيرات في الوظائف الحيوية بالجسم، التي كانت تخضع لجهاز التنفس الصناعي منذ أيام بعد إصابتها بفشل في التنفس بعد أن تمكن فيروس كورونا من الرئة، بسبب ضعف المناعة وتقدم العمر، وفق وسائل إعلام مصرية.

كما أضاف أنه مع الساعات الأولى من فجر الأحد أصيبت الجداوي بهبوط حاد في الدورة الدموية، ما تسبب في توقف عضلة القلب وأجهزة الجسم الحيوية.

وذكر أن محاولات إنعاش عضلة القلب فشلت بعد أن تمكن الهبوط في الدورة الدموية من توقف العضلة تماماً، مما أدى إلى الوفاة.

تغسيل الجثمان

إلى ذلك أكد أن مسؤولي الطب الوقائي يشرفون على تغسيل جثمان الفنانة الراحلة بالشكل الشرعي، وتكفينها ووضعها داخل كيس مخصص لمصابي كورونا، ثم يتم إقامة صلاة الجنازة عليها داخل المستشفى من الأطباء والتمريض والعاملين، ويتم عقب ذلك نقلها إلى مقابر أسرتها بالقاهرة عن طريق سيارة إسعاف مجهزة بأطقم مخصصة للتعامل مع حالات الوفاة المصابة بالفيروس.

يشار إلى أن الجداوي توفيت الأحد، عن 86 عاماً، بعد تواجدها لمدة 43 يوماً في العزل الصحي لمستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية، منذ إصابتها بكورونا.