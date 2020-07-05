تحالف الحلبوسي يحذر من عزلة دولية للعراق بسبب “جهات غير منضبطة”

شجب تحالف القوى العراقية بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي ، اليوم الاحد، محاولات من وصفها بـ”الجهات غير المنضبطة” لعرقلة “جهود” فرض القانون واحترام “هيبة” الدولة، وفيما دعا الى منع “الاعتداء” على البعثات والممثليات الدولية والعربية، حذر من عودة العراق الى عزلته الدولية.

وقال التحالف في بيان، إنه “في الوقت الذي يسعى الجميع – حكومة وبرلمانا وقوى سياسية – إلى ضمان سيادة العراق، وتعزيز خطوات بناء الدولة وهيبتها، وحصر السلاح بيدها؛ تبادر بعض الجهات غير المنضبطة بمحاولات عرقلة وإفشال الجهود الوطنية الحثيثة الرامية إلى فرض القانون واحترام هيبة الدولة العراقية”، معبرا عن شجبه “لمحاولات الخارجين عن القانون لزعزعة ثقة المواطن والمجتمع الدولي بقدرة الحكومة العراقية على فرض القانون وضمان الحماية ومنع الاعتداء على البعثات والممثليات الدولية والعربية والأممية”.

واضاف ان ذلك “قد ينعكس سلبا على ديمومة الدعم الدولي للعراق، ويضعف ثقة الدول به، ويعيده إلى عزلته الدولية، وهو خلافٌ لتطلعات الشعب العراقي وحكومته الساعين إلى بناء الثقة والعلاقات السياسية المتينة، وبما يصبُّ في مصلحة العراق وشعبه”.

واردف بيان تحالف القوى “نؤكد موقفنا برفض أي سلاح خارج إطار الدولة يحاول مصادرة القرار السيادي العراقي، ونطالب رئيس مجلس الوزراء الضرب بيدٍ من حديد على كل من يحاول إضعاف الدولة وزعزعة مكانتها، وتأمين حماية البعثات الدبلوماسية، وتفعيل الجهد الأمني والاستخباري الاستباقي؛ لإجهاض أي مغامرة غير مسؤولة، وتقديم القائمين عليها إلى القضاء العادل”.

واحبطت منظومة “باتريوت” الصاروخية فجر اليوم الاحد هجوما صاروخيا حاول استهداف سفارة الولايات المتحدة الامريكية في المنطقة الخضراء شديدة التحصين وسط العاصمة بغداد.