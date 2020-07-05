تحالف القوى يحذر من عودة العراق للعزلة الدولية: هذا السبب!

حذر تحالف القوى العراقية، الاحد، من عودة العراق الى عزلته الدولية بسبب ممارسات وصفها بـ”غير المنضبطة”، فيما اشار الى ضرورة حماية البعثات الدبلوماسية.

وذكر التحالف في بيان انه”في الوقت الذي يسعى الجميع – حكومة وبرلمانا وقوى سياسية – إلى ضمان سيادة العراق، وتعزيز خطوات بناء الدولة وهيبتها، وحصر السلاح بيدها؛ تبادر بعض الجهات غير المنضبطة بمحاولات عرقلة وإفشال الجهود الوطنية الحثيثة الرامية إلى فرض القانون واحترام هيبة الدولة العراقية”.

وعبر التحالف، عن”شجبه لمحاولات الخارجين عن القانون لزعزعة ثقة المواطن والمجتمع الدولي بقدرة الحكومة العراقية على فرض القانون وضمان الحماية ومنع الاعتداء على البعثات والممثليات الدولية والعربية والأممية”.

واشار الى، ان”ذلك قد ينعكس سلبا على ديمومة الدعم الدولي للعراق، ويضعف ثقة الدول به، ويعيده إلى عزلته الدولية، وهو خلافٌ لتطلعات الشعب العراقي وحكومته الساعين إلى بناء الثقة والعلاقات السياسية المتينة، وبما يصبُّ في مصلحة العراق وشعبه”.

وجدد التحالف موقفه بالرافض لـ”أي سلاح خارج إطار الدولة يحاول مصادرة القرار السيادي العراقي”، مطالبا رئيس مجلس الوزراء بـ”الضرب بيدٍ من حديد على كل من يحاول إضعاف الدولة وزعزعة مكانتها، وتأمين حماية البعثات الدبلوماسية، وتفعيل الجهد الأمني والاستخباري الاستباقي؛ لإجهاض أي مغامرة غير مسؤولة، وتقديم القائمين عليها إلى القضاء العادل”.