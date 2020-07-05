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تركيا بين الحرب والسلام

الاستاذ الدكتور قاسم المندلاوي .
تركيا ومنذ زمن طويل متمسكة بلغة الحرب و قمع الكورد بحجج كاذبة وملفقة و ظالمة وبعيدة عن الحقائق تارة تدعي ” محاربة العصاة ” وتارة ” محاربة الارهاب ” وتارة ” ملاحقة حزب العمال ” وهكذا تلاحق الكورد داخل تركيا ” في كوردستان الشمالية ” تهدم منازلهم واراضيهم ومناطقهم وتقتل شبابهم وتزج بمناضليهم في سجون وزنزانات انفرادية وتمنعهم حتى النطق بلغتهم الكوردية .. ولم تكتفي اضطهادهم و بملاحقتهم داخل تركيا فحسب ، حتى بدات تلاحقهم و تحاربهم في ” كوردستان الجنوبية ” تشن عليهم غارات وتتوغل في اراضيهم وتنشأ عشرات مواقع و قواعد عسكرية ” ايضا بحجج كاذبة وملفقة ” ملاحقة حزب العمال الكوردستاني ” وتقتلهم وتهدم بيوتهم وتستولي على ارضهم داخل العراق ” .. تركيا تحارب الكورد في سوريا و تحتل اراضيهم و تقتل وتذبح اطفالهم ونسائهم وتهدم بيوتهم ومدارسهم و تحرق مزراعهم ايضا بحجج كاذبة و ملفقة ” ملاحقة حزب العمال الكوردستاني ” و هكذا تركيا تكذب و تخدع و تدعي انها مسكينة و مظلومة و العالم تصدق تركيا ” دولة الارهاب و الظلم ” ولا تصدق الكورد المظلومين و المغضوب عليهم من قبل هذه الدولة المغتصبة لارضهم و لحقوقهم .. ولا تزال تركيا متمسكة بلغة الحرب على الامة الكوردية بهدف القضاء و الخلاص منهم تماما .. هذا الحرب و الصراع الطويل مع الكورد اوقع عشرات الاف الضحايا ولم تحقق اي هدف لتركيا غير القتل و الدمار و الويلات و الكوارث . .
بعد هذه المقدمة القصيرة و الواضحة نطرح الاسئلة التالي : لماذا تتجاهل تركيا التسوية السلمية مع الكورد وتتمسك بالحرب بدلا من السلام ؟؟ الحرب التي جلبت الويلات و الكوارث و المآسي ؟ متى يستيقظ حكام تركيا ويتخلصون من امراضهم المزمنة ، كداء العظمة و داء الارهاب وداء التميز العنصري ؟ ماذا يستفيد حكام تركيا زرع الكراهية و الحقد و العداء بين الكورد و الترك في بلد واحد ؟ متى يفكر حكام تركيا بالحل السلمي للقضية الكوردية من خلال الحوار السلمي الهادف مع قادة الكورد ؟ و الاعتراف بحقوقهم المشروعة بما في ذلك منحهم ” حكم ذاتي ” ضمن تركيا ؟؟ و اخيرا متى يستيقظ حكام تركيا من نومهم العميق و يميزون بين الخير و الشر وبين الصديق و العدو ؟ نتمنى لحكام تركيا ان يستفيدوا من العبر و دروس التاريخ وان ينزعوا ثيابهم القديمة الملئ بالشر و يلبسوا ثياب ملئ بالخير والعطاء و الرفاهية لشعوبهم ولجميع شعوب المنطقة و العالم .. و اخير نذكر حكام تركيا قول الله الخالق العظيم ” ان الله لا يحب القوم الظالمين ” ص ”

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