تسجيل 2334 إصابة جديدة بكورونا والصحة تحجز العلاج

أعلنت وزارة الصحة، أمس السبت، تسجيل 2334 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فضلًا عن 106 حالة وفاة في البلاد، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (المدى) إنه تم تسجيل 2334 إصابة جديدة في العراق موزعة في بغداد/الرصافة357، بغداد/ الكرخ 393، مدينة الطب 44، النجف 247، السليمانية 143، أربيل 39، دهوك 5، كربلاء 114، كركوك 61، ديالى 28، واسط 221، بابل 78، البصرة 110، ميسان 105، الديوانية 127، ذي قار 132، الأنبار 7، صلاح الدين 98، المثنى 25″.

وأضاف أن حالات الشفاء بلغت 1477 موزعة في بغداد/الرصافة 339، بغداد/الكرخ 418، النجف 64، السليمانية 47، أربيل 41، كركوك 27، كربلاء 35، ديالى 37، البصرة 46، ميسان 53، بابل 20، ذي قار182، الديوانية 112، المثنى 24، نينوى 32.

ولفت البيان إلى أن عدد الوفيات بلغ 106 حالة موزعة في بغداد/الرصافة 14، بغداد/الكرخ 11، مدينة الطب 5، النجف 4، السليمانية 8، كربلاء 2، كركوك 7، ديالى 3، واسط 4، البصرة 10، ميسان 3، بابل 1، الديوانية 7، ذي قار 22، المثنى 1، صلاح الدين 4.

وارتفع مجموع الإصابات بفيروس كورونا في عموم العراق إلى 58354 حالة منها شفاء 31077، ووفاة 2368 شخصًا.

وفي سياق متصل، أكد وزير الصحة حسن التميمي، حجز كميات من علاج لفيروس كورونا قيد التصنيع من قبل شركة أسترا زينيكا متعددة الجنسيات.

وقال التميمي ان “الوزارة تواصلت مع شركة أسترا زينيكا وهي بالمرحلة الثالثة من عمليات إنتاج العلاج وتم حجز كميات خاصة للعراق في حال نجاحه لمواجهة كورونا”، مشيرًا إلى أنه “لا يوجد علاج خاص لفيروس كورونا حتى الآن”.

وأضاف التميمي أن “العلاج الروسي ممكن تصنيعه في أي بلد، وحقق نتائج في أمريكا واليابان ومصر”، لافتا إلى أن “الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية لديها ضوابط باستيراد هذا الدواء واعتمدته جزءا من البروتوكولات العلاجية لمواجهة جائحة كورونا”.