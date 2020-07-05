حشد الأنبار يعزز قطعاته على الحدود بعد أيام من عملية حماية المنافذ

أعلن قائد عمليات الأنبار للحشد قاسم مصلح، أمس السبت، تعزيز القطعات العسكرية على الحدود السورية تحسبًا لأي طارئ.

وذكر بيان لمديرية الإعلام في هيئة الحشد تلقت (المدى) نسخة منه أن مصلح “تفقد قواطع الألوية ضمن قاطع مسؤولية عمليات الأنبار للحشد والوقوف على احتياجاتهم ورفع الروح المعنوية لدى المقاتلين”.

وقال مصلح، وفق البيان، إنه “زار عددا من الألوية ضمن قاطع المسؤولية لعمليات الأنبار للحشد منها (17 ، 19) واستمع إلى كل المتطلبات التي يحتاجها المقاتلون من دعم لوجستي وغيرها من المتطلبات خاصة ونحن مقبلون على فصل الشتاء”.

وأكد مصلح، “تعزيز القطعات المنتشرة أمام الجانب السوري التي هي القطعات الحدودية تحسبًا لأي أمر طارئ قد يحصل وكذلك ملاحقة الخلايا النائمة لكل قاطع أمام قاطعه الأمني ومعالجته على الفور”.

لكن بالمقابل قالت مصادر لـ(المدى) اواخر الشهر الماضي، ان اذرع ايران في العراق بدأت تخسر مشروعًا حيويًا، حلمت به منذ سنوات بربط دول ما تعرف بـ”الهلال الشيعي” مع بعضها عبر بغداد.

وبدأ المشروع يظهر، في التنافس المحموم بين بعض الفصائل المسلحة للسيطرة على الحدود الغربية للبلاد مع وصول الفصائل “النسخة السورية” من الجهة الاخرى.

واستهدفت غارات، اغلبها مجهولة، عدة مرات تلك المواقع، بينما اخذت الحكومة العراقية موقف الحياد، واعتبرت ان الحوادث جرت خارج اراضيها.

وتزامنا مع عملية “الدورة” التي داهمت فيها قوات مكافحة الارهاب عناصر من “حزب الله” متهمة باطلاق صواريخ على المنطقة الخضراء الاسبوع الماضي، اعلن عن قرب وصول قوات من التشكيل نفسه، الى القائم للسيطرة على المنفذ.

واكد مسؤول في الانبار لـ(المدى) حينها، ان “مكافحة الارهاب ستصل قريبا الى المنفذ، وبدأت الان بنقل الكرفانات الخاصة لتمركز القوات في القائم”.

وفي الوقت نفسه ذكرت وسائل اعلام ايرانية، أن قائد فيلق القدس الإيراني الجديد اسماعيل قاآني، قد زار شرقي سوريا (البو كمال)، قبل ان تقوم هذه الوكالات برفع الخبر من مواقعها.

اطلقت الحكومة، الاسبوع الماضي، حملة جديدة للسيطرة على الشريط الحدودي، تحت بند “حماية المنافذ”، استعدادًا لعملية ازاحة تدريجية لبعض الفصائل هناك.