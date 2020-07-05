درجة الحرارة تصل لنصف الغليان والشرطة تمنع السباحة

توقعت هيئة الأنواء الجوية، أمس السبت، استمرار درجات الحرارة بالارتفاع خلال الاسبوع الحالي، فيما ستصل في 4 محافظات جنوبية اليوم إلى نصف درجات الغليان.

وقالت الهيئة في بيان تلقته (المدى) إن الطقس سيكون من اليوم الأحد ولغاية الأربعاء المقبل مشمسًا حارًا جدًا مع ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة.

وأضافت الهيئة، أن “اربع محافظات جنوبية وهي البصرة وذي قار وميسان والمثنى ستصل درجات الحرارة فيها إلى نصف درجة الغليان، فيما ستبلغ درجات الحرارة في محافظات بغداد وكربلاء والنجف وصلاح الدين والقادسية 49 درجة مئوية”.

بدورها، أطلقت المديرية العامة للدفاع المدني تحذيرات ونصائح الى المواطنين للتعامل مع ارتفاع درجات الحرارة منها الانتباه من العقارب والثعابين فسوف تخرج من جحورها بشكل ملحوظ وقد تدخل المزارع والبيوت للبحث عن الأماكن الباردة، ووضع علب ماء في الشبابيك والأحواش والأسوار والمزارع والبلكونات وذلك لري عـطش الطيــور والقطط وغيرها من الحيوانات، فضلا عن وضع غطاء على الرأس خلال السير تحت أشعة الشمس بشكل مباشر أو حمل المظلات الشمسية الواقية وهذا الإجراء الأصح.

وفي سياق متصل، اعلنت وزارة الداخلية، أمس، عن إجراءات جديدة لمنع ظاهرة السباحة في الأنهار.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء خالد المحنا، إن “وزارة الداخلية تولي اهتماما بهذا الموضوع، لأنه تم تسجيل العشرات من حالات حوادث الغرق، التي تحدث في الأنهار خلال هذه السنة”.

ولفت إلى، أن “الوزارة وجهت الشرطة النهرية بمنع الأشخاص من السباحة في النهر، وكذلك قيام الشرطة المجتمعية بتوعية المواطنين الراغبين في السباحة من خلال وضع برنامج تثبت فيه إشارات تشير إلى خطورة السباحة في الأنهار، مع تثقيف وتنبيه الناس من هذه ممارسة، ووضع قطع دلالة وحبال للمنطقة المسماة شعبيًا (الكْيَاشْ)”.

وأوضح أن “هذه الإجراءات متبعة في بغداد وبقية المحافظات”، مؤكدًا أن “الشرطة تتعامل مع السباحة في الأنهار على أنها مخالفة ويعتقل من يقوم بها ويحال إلى القضاء”.