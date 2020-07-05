قتيل وجريح من قادة الميليشيات بتفجير في عفرين

انفجرت عبوة لاصقة بسيارة مدنية، اليوم الأحد، في مدينة عفرين بغربي كوردستان (كوردستان سوريا)، ما أسفر عن وقوع قتيل من قادة الميليشيات وإصابة آخر.

وقالت مصادر ميدانية من المدينة ، إن «عبوة لاصقة انفجرت بسيارة مدنية بالقرب من مقر ميليشيا الحمزات الموالية للجيش التركي على طريق راجو في مدينة عفرين، ما أسفر عن مقتل قيادي من الميليشيات المسلحة وإصابة آخر».

ولم تتبنَ أية جهة مسؤولية الانفجار حتى اللحظة.

وتشهد المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيات الموالية للجيش التركي في شمال سوريا حالة من الفلتان الأمني، إلى جانب تفجيرات وحالات خطف واغتيالات، وفرض الإتاوات وعمليات التغيير الديموغرافي وسرقة الآثار وتهريبها، وسط استياء كبير بين السكان.