قهوجي: برلمان كوردستان يناقش مواضيع هامة هذا الأسبوع

كشفت سكرتيرة برلمان كوردستان، اليوم الأحد، أن البرلمان سيناقش هذا الأسبوع عدداً من المواضيع الهامة، من بينها المباحثات الجارية بين أربيل وبغداد، وأوضاع المناطق الحدودية إلى جانب استضافة عدد من الوزراء.

كشفت سكرتيرة برلمان كوردستان، اليوم الأحد، أن البرلمان سيناقش هذا الأسبوع عدداً من المواضيع الهامة، من بينها المباحثات الجارية بين أربيل وبغداد، وأوضاع المناطق الحدودية إلى جانب استضافة عدد من الوزراء.

وقالت منى قهوجي : «خلال الجلسة الماضية، قرر برلمان كوردستان إلغاء العطلة الفصلية بهدف مناقشة عدد من القضايا الهامة والمصيرية، والتي من الضروري أن يتداولها البرلمان في هذه المرحلة المهمة والأوضاع التي تمر بها كوردستان، بهدف خدمة المواطنين وإيجاد حلول مناسبة لها».

منى قهوجي

وأوضحت قهوجي، أن «البرلمان سيناقش قضايا المباحثات بين أربيل وبغداد، والقروض الحكومية، وأوضاع المناطق الكوردستانية خارج إدارة الإقليم، وأوضاع المناطق الحدودية التي تعرضت مؤخراً لهجمات تركيا وإيران، إلى جانب استضافة وزراء الداخلية والبيشمركة والصحة للاستعلام عن أعمال وزاراتهم».

وأشارت سكرتيرة برلمان كوردستان إلى أن «النواب أعدوا مشاريع مختلفة وقدموها للجان البرلمان، ويجب مناقشتها، لأنها تتعلق بمعيشة المواطنين».