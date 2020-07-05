كركوك .. حظر تجوال جزئي مشدد لمواجهة كورونا

قررت خلية الازمة في محافظة كركوك (ابرز المناطق الكوردستانية الخارجة عن ادارة اقليم كوردستان او ماتسمى بالمتنازع عليها)، بوم السبت ، تطبيق حظر التجوال الجزئي المشدد في المحافظة، فضلا عن تقليص اوقات الدوام في المؤسسات الحكومية.

وأشارت الخلية في بيان ، إلى أنها “عقدت اجتماعاً لمناقشة الوضع الوبائي في المحافظة، حيث قررت إعادة العمل بتطبيق الحظر الجزئي بدءا من الخامسة صباحا وحتى الرابعة عصرا”.

البيان أضاف ، أن “الخلية الزمت القوات الامنية بالتشديد في تطبيقها لحظر التجوال”.

وبين أن “الخلية قررت كذلك تقليص الدوام الرسمي في دوائر كركوك للساعة الواحدة، وغلق حدود المحافظة”.

وتابع، أنه “تقرر أيضا تعطيل الدوام الرسمي في دوائر كركوك كافة يومي الاحد والأثنين من هذا الأسبوع، باستثناء الدوائر الخدمية”.

ودعت خلية الازمة بحسب البيان، “الجميع الى الالتزام الكامل بالاجراءات الوقائية، متوعدة باتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين”.

وكانت دائرة صحة كركوك، اعلنت السبت، أن الإصابات التي سجلت في محافظة كركوك، منذ تفشي الفيروس ولغاية اليوم بلغت 1532 إصابة .