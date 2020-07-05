كورونا يصيب ضابطاً رفيعاً ويقتل رجلاً في كركوك مجتـمع

أفاد مصدر في كركوك، اليوم الاحد، بشفاء مدير شرطة المحافظة من فيروس كورونا، وإصابة ضابط رفيع بالمرض، فيما اشار مصدر طبي الى وفاة رجل سبعيني بسبب المرض.

وقال المصدر، إن نتائج التحاليل المختبرية اظهرت، اليوم، إصابة العميد رزكار ته لو مدير العنف الأسري في شرطة كركوك بفيروس كورونا”.

وعلى الصعيد ذاته، أشار المصدر الى أن “قائد شرطة محافظة كركوك اللواء علي كمال عبد الرزاق عاد ليباشر مهامه من جديد، وذلك بعد اكتسابه الشفاء التام”.

وفي كركوك ايضاً، أشار مصدر طبي إلى “تسجيل حالة وفاة لشخص مصاب بفيروس كورونا”، موضحا أن “المتوفى رجلا يبلغ من العمر ٧٣ عاماً”.

وأفاد مصدر طبي في كركوك، في وقت سابق اليوم السبت، باصابة الممثل المسرحي العراقي مصطفى بكر بفيروس كورونا.