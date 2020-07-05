محافظ النجف: حديثي فسّر بشكل غير صحيح والبصرة تستحق كهرباء مستمرة

اوضح محافظ النجف لؤي الياسري بأن حديثه السابق حول تجهيز محافظة البصرة بالتيار الكهربائي اكثر من محافظته ، قد فسر بشكل غير صحيح ، قائلا بانه كان يريد ان يبعث رسالة الى الحكومة الاتحادية بأنها يجب ان تساوي ما بين المحافظات في ساعات التجهيز الكهربائي.

وقال الياسري خلال مؤتمر صحفي تابعه المربد إنه كان قد اشاد بأهالي البصرة وتمنى ان تحظى الاخيرة بتيار كهرباء على مدى 24 ساعة ، مشيرا الى انه من حقه الدفاع عن حقوق محافظته مؤكدا مخاطبته الحكومة المركزية بشكل رسمي بضرورة انصاف النجف من ناحية التجهيز الكهربائي.

يشار الى أن محافظ النجف لؤي الياسري كان قد قال في تصريح سابق له انه ليس من المعقول تجهيز محافظة البصرة بـ 24 ساعة من الطاقة الكهربائية وتجهيز محافظته النجف بـ 12 أو 10 ساعات، واصفاً ذلك بالإجحاف، التصريح الذي لاقى انتقاد على المستوى الحكومي والشعبي في البصرة