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موسكو لا تستبعد نية واشنطن التخلي عن معاهدة حظر التجارب النووية

موسكو لا تستبعد نية واشنطن التخلي عن معاهدة حظر التجارب النووية

علقت الخارجية الروسية اليوم على تقرير الخارجية الأمريكية حول التزام الدول المختلفة بالاتفاقات المتعلقة بمراقبة التسلح.

وقالت الخارجية الروسية: “يتشكل انطباع وكأن واشنطن تحضر المجتمع الدولي للتخلي عن التعليق الطوعي للتجارب النووية في الولايات المتحدة، وبالتالي التدمير الكامل لمعاهدة الحظر الشامل للاختبارات النووية”​​​.

وتابعت أن “مزاعم الولايات المتحدة بخصوص عدم الامتثال الروسي لمعاهدة عام 1974 بين الاتحاد السوفييتي والولايات المتحدة حول الحد من الاختبارات النووية تحت الأرض، بنيت على أسس خاطئة تماما”.

وأضافت: “نؤكد التزام روسيا بالتعليق المعلن للاختبارات النووية، وبالمعاهدة وبنودها المتعلقة بحظر التجارب، على الرغم من عدم دخول المعاهدة حيز التنفيذ”.

وتابعت: “على عكس الولايات المتحدة، صادقنا على المعاهدة قبل عشرين عاما، وننفذها بنجاح”.

وأشارت إلى أن الجانب الأمريكي يؤكد أن روسيا انتهكت حظر التجارب النووية، لأنها نفذت تجارب نووية لا تفي بمعايير “استطاعة الصفر” الأمريكية.

المصدر: نوفوستي

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