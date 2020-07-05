نعي

ينعى زعيم ائتلاف الوطنية الدكتور اياد علاوي وفاة مرشد الطريقة القادرية الكسنزانية في العراق والعالم، الشيخ محمد بن عبد الكريم الكسنزاني، الرجل الزاهد والعالم الجليل والذي حرص على دعم سلامة واستقرار العراق والمنطقة، وكان له دور بارز في مد يد العون للفقير والمحتاج.

مصابنا بفقده كبير، لكن ذكراه وآثار اعماله ومواقفه ستبقى خالدةً بيننا.

طيب الله ثرى الفقيد، وتغمده بواسع رحمته، واسكنه فسيح جناته، وألهم اهله ومحبيه واتباعه الصبر والسلوان.

انا لله وانا اليه راجعون

المكتب الاعلامي للدكتور اياد علاوي

4 تموز 2020