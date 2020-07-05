204 إصابة جديدة بـ «كورونا» في إقليم كوردستان خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان، مساء اليوم السبت، تسجيل 9 وفيات و204 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية.

أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان، مساء اليوم السبت، تسجيل 9 وفيات و204 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وقالت الوزارة في بيان إن (16882) شخصاً أدخلوا الحجر الصحي حتى الآن، بقي منهم حالياً (1300) شخصاً في (21) مركز مختلف.

وبينت الوزارة أنها أجرت خلال اليوم الماضي (1569) فحص «كورونا» على مستوى إقليم كوردستان، وبموجبها تم تسجيل 204 إصابة جديدة بفيروس «كورونا»، 25 منها في محافظة أربيل، 108 في محافظة السليمانية، 68 في إدارة گرميان، و5 في محافظة دهوك.

وأكدت الوزارة تسجيل 9 حالات وفاة بسبب الفيروس خلال اليوم الماضي، 8 حالات في محافظة السليمانية، وحالة واحدة في إدارة گرميان.

وبلغ عدد المصابين الكلي بفيروس «كورونا» المستجد في الإقليم (7048) مصاباً، توفي منهم (240) شخصاً، فيما تماثل (2539) مصاباً للشفاء التام، وبقي (4269) مصاباً في المشافي يتلقون الرعاية الطبية.