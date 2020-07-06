التقاعد الوطنية تعلن دفع رواتب المتقاعدين لشهر تموز

أعلنت هيئة التقاعد الوطنية، الاحد، دفع رواتب المتقاعدين لشهر تموز، موضحة انه بإمكان المتقاعدين حاملي بطاقات الدفع الإلكتروني مراجعة منافذ الصرف لاستلام رواتبهم.

وقالت الهيئة في بيان اليوم، (5 تموز 2020)، انه تم “دفع رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين لشهر تموز 2020 وبإمكان المتقاعدين حاملي بطاقات الدفع الإلكتروني مراجعة منافذ الصرف لاستلام رواتبهم”.

وكان مصرف الرافدين، أعلن اليوم الاحد، المباشرة بتوزيع رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين لشهر تموز، عن طريق أدوات الدفع الالكتروني.

وقال المصرف في بيان، إنه “تمت المباشرة بصرف رواتب المتقاعدين المدني والعسكري لشهر تموز عن طريق أدوات الدفع الالكتروني”.

وأضاف البيان، أنه “بإمكان المتقاعدين المدني والعسكري تسلم رواتبهم الشهرية من اي مكان يتواجدون فيه”.