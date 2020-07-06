الحكيم يحث بلاسخارت على مساعدة العراق لإجراء انتخابات مبكرة

دعا رئيس تحالف عراقيون عمار الحكيم، أمس الاحد، الامم المتحدة الى مساعدة العراق في الانتخابات المبكرة والتدريب وتبادل الخبرات.

وقال الحكيم في بيان، تلقته (المدى) انه “ناقش خلال استقباله ممثلة الامين العام للامم المتحدة في بغداد جينين بلاسخارت تطورات المشهد السياسي في العراق والمنطقة والازمة الصحية التي يواجهها العالم”.

واضاف الحكيم “اكدنا ضرورة تكثيف الجهود لمواجهة جائحة كورونا ومعالجة الواقع الاقتصادي الذي فرضته اسعار النفط المتراجعة، وبيّنا اهمية تنويع مصادر الدخل وتفعيل قطاعات السياحة والزراعة والصناعة”.

واشار الى انه “بحثنا ايضا ملف الانتخابات المبكرة وضرورة حسم القوانين المتعلقة بها ودعونا الامم المتحدة ايضا الى المساعدة في التدريب وتبادل الخبرات”.

وختم بالقول “عن تحالف عراقيون قلنا انه تحالف عراقي يسعى لدعم مسار الدولة واعادة الثقة بالنظام السياسي واكدنا ان ابوابه مفتوحة لكل من يؤمن بهذه الاهداف”.

ولم تتخذ السلطتان التشريعية والتنفيذية أية خطوات جدية، إلى الآن، لإجراء الانتخابات المبكرة التي طالبت بها الاحتجاجات الواسعة التي اندلعت في البلد مطلع تشرين الأول 2019، والتي أطاحت بحكومة عبد المهدي السابقة.

ورغم أن البرلمان صوّت نهاية العام الماضي على قانون الانتخابات، إلا أنه لم يجدول توزيع الدوائر الانتخابية الذي يُعَدّ أساسًا لإجراء الانتخابات، ولم يحدد إلى الآن موعدًا لإجرائها.