الشيوعي العراقي يطالب بالإسراع في اطلاق رواتب الموظفين والمتقاعدين

طالب الحزب الشيوعي العراقي بالإسراع في صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين، وبصرفها دائما في مواعيدها وعدم تحميل هؤلاء المواطنين اعباء الازمة المالية.

وقال نائب سكرتير اللجنة المركزية للحزب الرفيق مفيد الجزائري، ان “الموظفين والمتقاعدين، صاروا يعانون، بالتزامن مع تفشي وباء كورونا، من تأخر تسديد رواتبهم. فالسلطات تعد بإطلاقها عبر المصارف، ولكن لا يجري تنفيذ تلك الوعود، ما يضطرهم الى مراجعة المصارف تكرارا دون جدوى”.

وبين الرفيق الجزائري في تصريح صحفي خص به المركز الإعلامي للحزب، هذا اليوم الاحد ٥ تموز ٢٠٢٠ ان “التعامل مع مستحقات المواطنين في وقت طغيان الجائحة، يتطلب جدية ومسؤولية، تجسدان الحرص على سلامة الناس وتأمين احتياجاتهم”. وأضاف ان “الحكومة مدعوة للتخفيف عن كاهل المواطنين وتوفير مستلزمات العيش الكريم لهم، وعدم استغلال الاوضاع الحالية والتذرع بها لتأخير صرف الرواتب، التي تبقى الحكومة مطالبة بإطلاقها في مواعيدها “.

وختم منبها الى ان ما يحصل من تأخير، في هذا الوقت الصعب وبائيا ومناخيا على الناس، يؤجج السخط والتذمر ويثير الاستياء العام من الأداء الحكومي.

المركز الإعلامي

للحزب الشيوعي العراقي

٥ تموز ٢٠٢٠