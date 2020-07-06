تحالف الحكيم الجديد ينأى بنفسه عن الانتخابات

وقال النائب عن التحالف علي البديري لوكالة شفق نيوز، إن “الهدف الاساسي من تشكيل تحالف عراقيون، دعم الحكومة لإعادة هيبة الدولة وإجراءات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وفرض القانون وحصر السلاح في البلاد”.

وأضاف أنه “لا يوجد ضمن برنامج التحالف أي تشكيل انتخابي، إنما عراقيون يدعم التوجه الحكومي والسياسي التهيئة الأجواء وإجراء انتخابات مبكرة”.

وأعلن مؤخرا عن تشكيل تحالف “عراقيون” برئاسة زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم وهو مكون من ٥٠ نائباً بهدف “دعم هيبة الدولة”.

وتعرض تشكيل التحالف الى الانتقاد من قبل بعض الاطراف المشاركة في العملية السياسية، فقد عدت كتلة سائرون النيابية، تشكيل تحالف عراقيون في هذا الوقت “مضراً” بالعملية السياسية كونه تأسس لتحقيق “مصالح شخصية”، بحسب تعبيرها.