(بسم الله الرحمن الرحيم)

(كل نفس ذائقة الموت)

صدق الله العلي العظيم

تعزية أمير قبيلة خفاجة بوفاة الشيخ/ محمد عبد الكريم مرشد الطريقة القادرية الكسنزانية في العراق والعالم.

نعزي خليفة الفقيد الشيخ/ نهرو محمد عبد الكريم الكسنزاني و مريدي الطريقة الصوفية العلية الكسنزانية القادرية بوفاة الشيخ/ محمد الكسنزاني ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمد المرشد الراحل برحمته الواسعة ويسكنه بحبوحة جنته ويحشره مع من أحب وعمل على نهجه من الأولياء والصالحين ويلهمكم الصبر والسلوان .

وإنا لله وإنا إليه راجعون .

الحاج الشيخ/

عامر غني صكبان

أمير قبيلة خفاجة

حرره الناطق الرسمي بأسم أمير قبيلة خفاجة

الباحث والكاتب مجاهد منعثر الخفاجي