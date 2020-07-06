(بسم الله الرحمن الرحيم)
(كل نفس ذائقة الموت)
صدق الله العلي العظيم
تعزية أمير قبيلة خفاجة بوفاة الشيخ/ محمد عبد الكريم مرشد الطريقة القادرية الكسنزانية في العراق والعالم.
نعزي خليفة الفقيد الشيخ/ نهرو محمد عبد الكريم الكسنزاني و مريدي الطريقة الصوفية العلية الكسنزانية القادرية بوفاة الشيخ/ محمد الكسنزاني ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمد المرشد الراحل برحمته الواسعة ويسكنه بحبوحة جنته ويحشره مع من أحب وعمل على نهجه من الأولياء والصالحين ويلهمكم الصبر والسلوان .
وإنا لله وإنا إليه راجعون .
الحاج الشيخ/
عامر غني صكبان
أمير قبيلة خفاجة
حرره الناطق الرسمي بأسم أمير قبيلة خفاجة
الباحث والكاتب مجاهد منعثر الخفاجي