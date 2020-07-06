سلطة الطيران المدني تصدر توضيحاً بشأن المسافرين العراقيين داخل البلاد وخارجه

اصدرت سلطة الطيران المدني، الاحد، توضيحاً بشأن المسافرين العراقيين داخل البلاد وخارجه، مؤكدة أنها تبذل جهود كبيرة مع الجهات المعنية من أجل تقديم جميع التسهيلات اللازمة.

وذكرت سلطة الطيران في بيان ان “سلطة الطيران المدني العراقي تود أن توضح للرأي العام وخصوصاً مسافرينا العراقيين في داخل البلاد وخارجة بأنها تبذل جهود ومساعي كبيرة مع الجهات المعنية من أجل تقديم جميع التسهيلات اللازمة لغرض سفرهم او رجوعهم إلى بلدهم بالسرعة الممكنة”.

واضافت ان ” قرارها الاخير بتعليق الرحلات الجوية المنتظمة لغاية الخامس عشر من تموز الجاري ماعدا الرحلات الاستثنائية لعودة العراقيين والموافقة على سفرهم إلى الخارج للذين لديهم إقامة في الدول المغادرين اليها، إنما جاء استناداً لقرار اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية لقرارها (41) لسنة 2020 في جلستها السادسة المنعقدة بتاريخ 2020/4/27 ، والتي تنص ” الموافقة على سفر المواطنين العراقيين وعوائلهم من العراق إلى الدول التي لديهم إقامة فيها ، مع اخذ تعهد خطي رسمي منهم بعدم عودتهم إلى العراق لحين زوال وباء فيروس كورونا بشكل نهائي”.

واكدت السلطة، ” التزامها الكامل بتنفيذ قرارات الجهات العليا في العراق المتمثلة ب‍مجلس الوزراء واللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية ، لحين حصول أي مستجد بشأن عودة حركة الملاحة الجوية في البلاد إلى طبيعتها”.