عالية نصيف تطالب رئيس الوزراء بعدم قبول مرشحي (اقتصاديات الأحزاب) للمناصب المهمة ومن بينها منصب أمين بغداد

طالبت النائبة عالية نصيف رئيس الوزراء بعدم قبول مرشحي (اقتصاديات الأحزاب) للمناصب المهمة في الدولة ومن بينها منصب أمين بغداد، مبدية استغرابها من الإصرار على اختيار أمين للعاصمة غير مستقل وليس بغدادياً .

وقالت في بيان اليوم :” يجب الحذر من ابتداع بدعة ترشيح أشخاص من اللجان الاقتصادية للأحزاب للمناصب الحكومية المهمة، وفي حال تمرير القضية سيتم اعتمادها بشكل دائم من قبل بعض الجهات السياسية المتصارعة على المناصب والتي بدأت ترشح بشكل علني مسؤولي لجانها الاقتصادية ” ، مبينة :” أن الجدل حول منصب أمين بغداد هو مثال على ذلك “.

وبينت نصيف :” كما أن أهالي بغداد اليوم يرفضون ترشيح شخص (متحزب وليس بغدادياً) لمنصب أمين العاصمة، ويطالبون بشخص مستقل من أهالي المدينة الأصلاء، وهذا حقهم المشروع ولم يطلبوا شيئاً مستحيلاً ” ، موجهة سؤالها إلى رئيس مجلس الوزراء :” لماذا بغداد هي المحافظة الوحيدة من دون كل المحافظات لايدير امانتها شخص من أبنائها؟ “.

وشددت نصيف على ” ضرورة مراعاة هذه القضية بعيداً عن التأثيرات والضغوط السياسية، وحسمها بما يخدم المصلحة العامة ويلبي طموحات أهالي بغداد الكرام “.