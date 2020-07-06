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كورونا.. حصيلة “مقلقة” جديدة تعلنها الصحة للموقف الوبائي في العراق 105 وفاة و2125 إصابة

أعلنت وزارة الصحة، الاحد، تسجيل 105 حالة وفاة جديدة، و2125 إصابة اضافية، و1940 حالة شفاء اخرى من عدوى فيروس كورونا المستجد في عموم العراق خلال 24 ساعة الماضية، ويشير متابعون لمسيرة وانتشار الوباء في العراق الى ان ثبات نسبة الوفيات عند هذا القياس “مقلق” لعدم وجود مؤشرات انخفاض.

وقالت الوزارة في بيان تلقى “ديجيتال ميديا إن آر تي” نسخة منه اليوم، (5 تموز 2020)، انه “تم فحص (11711) نموذجا في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (601088)”.

وأضاف البيان، حيث “سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة هذا اليوم (2125) اصابة في العراق، موزعة كالتالي: (بغداد / الرصافة 294، بغداد / الكرخ 158، مدينة الطب 9، النجف 159، السليمانية 176، أربيل 25، دهوك 3، كربلاء 146، كركوك 41، ديالى 65، واسط 86، البصرة 137، ميسان 100، بابل 47، الديوانية 159، ذي قار 357، الأنبار 16، نينوى 16، صلاح الدين 91، المثنى 40)”.

وتابع، كما تم “تسجيل 1940 حالة شفاء، وكما يلي: (بغداد الرصافة 283، بغداد الكرخ 370، مدينة الطب 16، النجف 81، السليمانية 225، أربيل 32، دهوك 11، كركوك 32، كربلاء 101، ديالى 35، واسط 190، البصرة 50، ميسان 104، بابل 99، ذي قار 170، الأنبار 5، الديوانية 130، نينوى 6)”.

وبين، ان “الوفيات بلغت 105 حالة، وكما يلي: (بغداد الرصافة 21، بغداد الكرخ 9، مدينة الطب 6، النجف 3، السليمانية 9، كربلاء 1، كركوك 4، ديالى 2، واسط 6، البصرة 11، ميسان 4، بابل 3، الديوانية 6، ذي قار 15، الأنبار 2، صلاح الدين 3)”.

وأوضح البيان، ان “مجموع الاصابات: 60479، ومجموع حالات الشفاء : 33017، والراقدين الكلي: 24989، والراقدين في العناية المركزة: 306، ومجموع الوفيات: 2473”.

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