مختبر جديد في الكندي لاجراء المسحات الخاصة بكورونا

عامر مؤيد

أعلن عن افتتاح مستشفى جديد في العاصمة بغداد لإيواء المصابين بفايروس كورونا المستجد وبحضور رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وافتتح رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي يرافقه وزير الصحة والبيئة حسن التميمي و حسن كريم الكعبي النائب الأول لرئيس مجلس النواب مستشفى العطاء بمدينة الصدر لحجر وعلاج مصابي كورونا بسعة 325 سريراً .

وثمن الوزير هذه المبادرة الإنسانية لسرايا السلام بتخصيص المقر الرسمي للمعاونية الجهادية كموقع لحجر وعلاج مرضى كورونا , والتكفل بتهيئته وتجهيزه بأحدث الأجهزة الطبية ليكون انموذجاً لمبادرات إسناد القطاع الصحي وتقديم خدمة جليلة لعلاج وحجر مصابي فايروس كورونا .

من جانبه فإن صحة بغداد الرصافة افتتحت مختبر الكندي بطاقة فحص من١٥٠٠ الى ٢٠٠٠ مسحة يومياً وتؤكد قرب افتتاح مختبرين آخرين وافتتح مدير عام صحة الرصافة عبد الغني الساعدي مختبر المستشفى البايلوجي الجزيئي الخاص بفحوصات كورونا بقدرة فحص من١٥٠٠ الى ٢٠٠٠ مسحة يومياً.

وأكد الساعدي , أن مختبر الكندي يعتبر إضافة نوعية كبيرة الى مختبرات صحة الرصافة لفحص مسحات المشتبه إصابتهم بفايروس كورونا.

وأضاف أن المختبر جهز بأجهزة فحص حديثة ومتطورة وبنظام متكامل لخروح النتائج وكادر مختبري متدرب متخصص وبطاقة اكمال نتائج فحوصات لأكثر من ١٥٠٠وتصل الى ٢٠٠٠ مسحة يومياً , مبيناً أن الغرض من فتح المختبر هو لتخفيف الزخم على المختبرات الأخرى وضمان سرعة ظهور النتائج المختبرية للمصابين”.

وأشار الساعدي الى قرب افتتاح مختبرين آخرين في مدينة الصدر لإكمال نتائج المسحات المختبرية ، منوهاً الى أن صحة الرصافة لن تدخر جهداً الا وبذلته لتقديم أقصى طاقة خدمية للمرضى واحتواء فايروس كورونا والقضاء عليه ومعالجة المصابين.

وبعد الاعلان عن النقص في بعض الأدوية لاسيما فيما يتعلق بمرض كورونا، فان وزارة الصحة كثفت من متابعاتها للأمر

وأعلن عن تشكيل فريق وزاري يتابع مخازن الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية وإعداد الخطط وتوزيع المستلزمات الطبية على دوائر الصحة في بغداد والمحافظات

وتوجه فريق وزاري برئاسة حيدر حسين معاون مدير عام دائرة الأمور الفنية لمخازن الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية لمتابعة وإعداد الخطط وجرد وتوزيع المستلزمات الطبية والعدد الوقائية وأجهزة التنفس الرئوي والمجهزة عّن طريق عقود وزارة الصحة والدول المساهمة منها التركية والأذرية والصحة العالمية

وتم توزيع عدد من الأجهزة الطبية الخاصة بالانعاش الرئوي لعدد من مستشفيات بغداد وسيتم توزيع المستلزمات وبحسب الاحتياج لعموم الدوائر الصحية

وأكد الدكتور حيدر أن الوزارة تتابع كافة العقود المبرمة عّن طريق الشركة العامة ودفعات الطوارئ والدعم المقدم من قبل الدول الصديقة بما يسهم بتعزيز دوائر الصحة في مواجهة جائحة كورونا

كما واطلع الفريق الوزاري عن كثب على واقع سير العمل والتقى بمعاون مدير عام الشركة العامة الصيدلي سعد المفرجي والعاملين في مخازنها

واشاد الفريق الوزاري بالجهود الكبيرة المقدمة من الشركة العاملين في المخازن ليل ونهار وأيام العطل الرسمية لتجهيز دوائر الصحة دون تلكؤ أو ملل خدمة للصالح العام .

ومع ازدياد أعداد المصابين بالمرض فإن الطاقة الاستيعابية للمستشفيات لم تعد كافية ما جعل الوزارة تبحث عن تطوير وانجاز مستشفيات جديدة

وزير الصحة والبيئة حسن التميمي اطلع على مراحل إنجاز المستشفى الألماني سعة 400 سرير بمحافظة المثنى

كما طالب بإستحداث ردهات طوارئ بسعة 50 سريراً في مستشفى الحسين التعليمي في المحافظة لمحاربة كورونا.