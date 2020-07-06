مصدر: اصابات كثيرة بكورونا في صفوف “سرايا السلام” في سامراء
كشف مصدر امني في محافظة صلاح الدين، اليوم الاحد، عن تسجيل اصابات كثيرة بفيروس كورونا في صفوف مسلحي”سرايا السلام” في مدينة سامراء.
واوضح المصدر، ان “المصابين في سرايا السلام متواجدين باعداد كبيرة في مستشفى سامراء ويعتقد انهم اصيبوا بالفيروس في العاصمة بغداد حين ذهابهم في اجازات “، مبيناً بان”القوات الامنية قد سجلت بعض الاصابات بكورونا ايضاً ولكن باعداد قليلة وقد تم اعطائهم اجازة لحين تماثلهم للشفاء” .
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