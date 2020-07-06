مكتب القائد العام يكشف حقيقة انتشار قوات البيشمركة في كركوك

نفى العميد يحيى رسول، الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، الاثنين، إعادة انتشار قوات البيشمركة في محافظة كركوك، مبينا ان هدف المراكز في محافظات ديالى ونينوى وكركوك هو تبادل المعلومات والتنسيق في متابعة حركة تنظيم داعش والأرتال والعجلات المدنية.

وقال رسول في تصريح له اليوم (6 تموز 2020) “المراكز التنسيقية التي تم التباحث بشانها في ثلاث محافظات تضم ممثلين من وزارتي الدفاع والداخلية الاتحاديتين والقطعات العسكرية ووزارة البيشمركة“.

وأضاف أن “المراكز التنسيقية تتضمن تبادل المعلومات والتنسيق في متابعة عصابات داعش وحركة الأرتال والعجلات المدنية“.

وأشار الى أنه ” لا يوجد أي إعادة انتشار للبيشمركة في كركوك أو مناطق أخرى“.

وكشفت قيادة العمليات المشتركة، عن اتفاق مع قوات البيشمركة لإنشاء مراكز مشتركة لتأمين المناطق التي تخلو من حرس الإقليم والقوات الاتحادية.

وقال المتحدث باسم العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي في تصريح لوسائل اعلام رسمية، إن “بعض وسائل الإعلام تتداول أخبارا تشير إلى قيام بعض التنظيمات الإرهابية ومن بينها عصابات داعش بالتسلل من سوريا نحو الأراضي العراقية”، لافتا إلى أن “قيادة العمليات عقدت اجتماعا أمنيا مع حرس الإقليم للاتفاق على سد جميع الثغرات الأمنية التي من الممكن أن تستغلها المجاميع الإرهابية“.

وأضاف أن “الاجتماع تم من خلاله الاتفاق على إنشاء مراكز مشتركة لتأمين المناطق التي تخلو من حرس الإقليم والقوات الاتحادية”، مبينا أن “الخطر المتوقع من المجاميع الإرهابية في تلك المناطق ليس بالكبير أو المقلق لكن رغم ذلك قيادة العمليات المشتركة لديها الإمكانيات بمطاردة تلك المجاميع“.

وتابع أنه “يقوم التحالف الدولي بضربات جوية، أخرها قيام سلاح الجوي الإسباني بتوجيه ضربة على بعض التجمعات الإرهابية”، موضحا أن “جميع تلك الإجراءات هي تصب في مكافحة الإرهاب ومنع تسلل الإرهابيين من داخل الأراضي السورية”. ـ