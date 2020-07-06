نيجيرفان بارزاني يعزي بوفاة شيخ الطريقة الكسنزانية في كوردستان والعالم

وجّه رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، الأحد، رسالة تعزية ومواساة إلى عائلة الشيخ عبدالكريم كسنزان بوفاة الشيخ محمد، مرشد الطريقة القادرية الكسنزانية، الذي وافته المنية يوم أمس السبت، في إحدى مشافي الولايات المتحدة، أبدى من خلالها تعاطفه مع عائلته وذويه ومريديه، داعياً له بالرحمة من الباري عز وجل.

وقال رئيس الإقليم في رسالته: «ببالغ الحزن تلقينا نبأ وفاة الشيخ محمد الشيخ عبدالكريم الكسنزاني، الشخصية الدينية البارزة ومرشد الطريقة القادرية الكسنزانية في العراق والعالم».

وأضاف «بهذه المناسبة نتقدم بتعازينا ومواساتنا لعائلته وذويه ولكافة مريديه وتابعيه في كوردستان وفي أي مكان من العالم، ونتعاطف معهم ونشاركهم الحزن بهذا المصاب».

وختم بارزاني رسالته بالقول: «نرجو الباري تعالى أن ينعم علی المرحوم بعطفه وكرمه، آملين أن يكون هذا آخر أحزان عائلتهم الكريمة وأن يلهم الله عز وجل الجميع الصبر والسلوان».