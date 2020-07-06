وزيرة الهجرة الاتحادية : ملتزمون بحل مشكلة نازحي شنكال‎

أكدت وزير الهجرة والمهجرين العراقية إيفان فائق ، تعهد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بحل مشكلة النازحين من قضاء شنكال (سنجار) في المرحلة المقبلة.

أكدت وزير الهجرة والمهجرين العراقية إيفان فائق ، تعهد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بحل مشكلة النازحين من قضاء شنكال (سنجار) في المرحلة المقبلة.

وقالت الوزيرة خلال مؤتمر صحفي على هامش زيارتها لقضاء شنكال على رأس وفد حكومي ونيابي من بغداد: إنه “بالرغم من ازمة جائحة كورونا التي تمر بها دول العالم اجمع والعراق بصورة خاصة اضافة الى الازمة المالية، إلا أن دولة رئيس الوزراء يولي اهتماما خاصا بقضاء سنجار المنكوب من اجل عودة من تبقى من النازحين واعمار المدينة وتذليل جميع الصعوبات والمعوقات التي تعيق عودتهم “.

وأضافت فائق في المؤتمر الذي حضره مراسل (باسنيوز): أن “المعوقات التي تؤخر عودة النازحين تتمثل بمعوقات أمنية واخرى مجتمعية الى جانب قلة فرص العمل وعدم وجود الخدمات في المنطقة ” ، مؤكدة ” ان اصوات أهالي سنجار ستصل الى رئيس الوزراء وسيجري العمل على تحقيق جميع مطالبهم”.

من جهته أعلن مستشار رئيس الوزراء هشام داود أن الوفد الحكومي الذي يزور سنجار يحمل رسالة من رئيس الوزراء مفادها أن “سنجار لن تترك ابدا”.

وقال داود: أن “الحكومة الاتحادية ملتزمة بوضع الحلول مع أهل سنجار وليس عليهم”، مبينا أن أهالي القضاء لم يطالبوا بأكثر من حقوقهم ، وأن صوتهم ورسالتهم ستصل لبغداد من أجل الاستجابة لتلك المطالب.

بدوره ، محافظ نينوى نجم الجبوري أعرب عن أمله بأن تكون وزيرة الهجرة إيفان فائق خير رسول بين سنجار والحكومة الاتحادية لحل مشكلة النازحين.

وقال الجبوري في المؤتمر الصحفي: إن “سنجار المدينة المنكوبة تتطلع إلى حلول سريعة لإنهاء مشكلة النازحين وإعادة الإعمار فيها”.