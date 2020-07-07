القوات المسلحة العراقية تنفي انتشار البيشمركة في كركوك .. وزارة البيشمركة: قريبون من التوقيع على اتفاق

نفت القيادة العامة للقوات المسلحة العراقية، الاثنين، انتشار قوات البيشمركة في محافظة كركوك، أبرز المناطق الكوردستانية خارج إدارة إقليم كوردستان أو ما تسمى بـ ‹المتنازع عليها›، فيما أكدت وزارة البيشمركة قرب التوقيع على اتفاق مع بغداد.

نفت القيادة العامة للقوات المسلحة العراقية، الاثنين، انتشار قوات البيشمركة في محافظة كركوك، أبرز المناطق الكوردستانية خارج إدارة إقليم كوردستان أو ما تسمى بـ ‹المتنازع عليها›، فيما أكدت وزارة البيشمركة قرب التوقيع على اتفاق مع بغداد.

وقال العميد يحيى رسول، الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية عبر تويتر: «لايوجد إعادة انتشار لقوات البيشمركة في محافظة كركوك».

وأضاف «ما جرى هو عقد اجتماعات للتباحث حول المراكز التنسيقية في محافظات ديالى وكركوك ونينوى والتي تضم ممثلين عن وزارة الدفاع العراقية ووزارة الداخلية والقطعات العسكرية الأخرى ووزارة البيشمركة بهدف تبادل المعلومات ومتابعة تحركات الإرهاب».

بالصدد، قال اللواء بابكر فقي، مسؤول الإعلام والثقافة في وزارة البيشمركة: «الأسبوع القادم يزور كوردستان وفد من وزارة الدفاع العراقية بهدف بحث آليات تنفيذ النقاط التي تم الحوار حولها»، وقال: «قريبون من التوقيع على اتفاق».

وأوضح اللواء فقي، أن «اتفاق وزارة البيشمركة والجيش العراقي يتكون من 8 نقاط تم ذكرها في السابق، من ضمنها تبادل المعلومات والتفاوض حول موازنة البيشمركة والتشارك في إدارة المناطق المتنازع عليها ومواجهة داعش ووضع خطط أمنية طويلة الأمد والتعاون العسكري».

وأكد أن «الاتفاق مع بغداد بات قريباً جداً ونأمل نتائج جيدة».

وأوضح اللواء فقي، أن «مفاوضات وزارة البيشمركة في بغداد جرت بتعليمات رئيس حكومة إقليم كوردستان، حيث تكون وفد وزارة البيشمركة من الفريق جمال ايمينكي والفريق جبار ياور والعميد الركن هژار گوران.