بجوار شجرة التوت … نص فكري
1
لن يسمعك الفراغ الفوضى لا ترى الدخان يتآكل الرماد يذوب
لن تصمد بجوار شجرة التوت ستتحول لجسم غير مرئي في مجرة الظل
2
خيالك الإسبارطي سقط أمام شجرة التوت
لماذا
لأنك وهبت روحك لجسد المشقة المتحلل في وعاء المشاعر والأحاسيس
3
الموضوع وشجرة التوت
كيف يمكن وضع عنوان لتراكمات العشق وانت محاط بالبشاعة ونكران الذات
4
شجرة التوت ونزعة الحرية
غرباء في حلقة النص في حلقة رقص التمثيل بالانتماء أداة الحاجة
5
في موقف الأشياء ستجد شجرة التوت الصور البيانية لعالم إرنستو كورتازار
ايفان علي عثمان
شاعر وكاتب
الصورة – بعدسة الشاعر والكاتب ايفان علي عثمان
في إحدى مزارع قضاء العمادية 29-6-2020