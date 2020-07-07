بجوار شجرة التوت … نص فكري

1

لن يسمعك الفراغ الفوضى لا ترى الدخان يتآكل الرماد يذوب

لن تصمد بجوار شجرة التوت ستتحول لجسم غير مرئي في مجرة الظل

2

خيالك الإسبارطي سقط أمام شجرة التوت

لماذا

لأنك وهبت روحك لجسد المشقة المتحلل في وعاء المشاعر والأحاسيس

3

الموضوع وشجرة التوت

كيف يمكن وضع عنوان لتراكمات العشق وانت محاط بالبشاعة ونكران الذات

4

شجرة التوت ونزعة الحرية

غرباء في حلقة النص في حلقة رقص التمثيل بالانتماء أداة الحاجة

5

في موقف الأشياء ستجد شجرة التوت الصور البيانية لعالم إرنستو كورتازار

ايفان علي عثمان

شاعر وكاتب

الصورة – بعدسة الشاعر والكاتب ايفان علي عثمان

في إحدى مزارع قضاء العمادية 29-6-2020