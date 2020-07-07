سعادة سفير جمهورية العراق لدى اوكرانيا يلتقي فخامة الرئيس الاوكراني الاسبق فيكتور يوشينكو

التقى سعادة سفير جمهورية العراق لدى اوكرانيا السيد بكر احمد الجاف في مكتبه بمبنى السفارة يوم الاثنين الموافق 6/7/2020 فخامة الرئيس الاوكراني الاسبق فيكتور اندريفيتش يوشينكو.

رحب السفير في مستهل اللقاء بالضيف الكريم، ثم استعرض مسيرة علاقات الصداقة والتعاون بين العراق واوكرانيا، مشيداً بالدعم الاوكراني المتواصل للحكومة العراقية في معركتها ضد التنظيمات الارهابية وعملياتها الاجرامية التي تستهدف حياة المواطنين المدنيين وزعزعة الاستقرار السياسي والأمني في البلاد، مؤكداً الرغبة الصادقة لتوفير الظروف الآمنة لاستثمارات الشركات الاوكرانية ورجال الاعمال الاوكرانيين في السوق العراقية، لاسيما وان لاوكرانيا الصديقة افضلية كباقي الدول الصديقة التي ساهمت بارسال قواتها لدعم القوات المسلحة العراقية لاستتباب الأمن بعد سقوط الدكتاتورية في عام 2003، ولافتاً الى ان زيارة السيد فيكتور يوشينكو عندما كان رئيساً لاوكرانيا الى العراق في اواخر شهر كانون الاول من عام 2005 من اجل دعم النظام الديمقراطي الجديد ستبقى خالدة في ذاكرة الشعب العراقي.

من جانبه، شكر الرئيس الاوكراني الاسبق يوشينكو السفير بكر الجاف على حسن الاستقبال والضيافة، مثمناً اصرار الحكومة العراقية على تطوير العلاقات مع اوكرانيا في مختلف المجالات، لا سيما المجال الثقافي والعلمي لما يتمتع به البلدين من تراث حضاري موغل في القدم، موكداً تضامنه وتعاطفه مع الشعب العراقي وحكومته الوطنية من اجل بناء عراق مزدهر واستعادة مكانته الاقليمية والدولية المرموقة ولعب دوره الريادي في استتباب السلم والأمن العالميين. الجدير بالذكر، ان فخامة الرئيس فيكتور اندريفيتش يوشينكو كان قد تقلد منصب رئيس أوكرانيا خلال الفترة من 23 كانون الثاني 2005 إلى25 شباط 2010، وكان قبلها قد تقلد منصب رئيس الوزراء خلال الفترة ما بين عامي 1999 و2001.