لجنة الصحة والسلامة تبقي حظر التجوال مع انخفاض أعداد مصابي كورونا

قررت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، أمس الاثنين، الاستمرار بفرض حظر التجول الجزئي والكلي في عموم البلاد، بالتزامن مع تسجيل انخفاض بنسبة الاصابات بفايروس كورونا وارتفاع اعداد المتعافين.

واتخذت اللجنة العليا عدة قرارات ونشرت في بيان كالآتي:

1 – التشديد على تطبيق الإجراءات الصحية الصادرة عن وزارة الصحة لا سيما فيما يتعلق بارتداء الكمامات والتباعد الجسدي والاجتماعي في داخل المحلات والمؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص والعجلات ومحاسبة المخالفين على وفق ما جاء في قراري اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية (40 و 57 لسنة 2020).

2 – الاستمرار بفرض حظر التجول الجزئي والكلي، والتشديد على متابعة تنفيذه بوساطة غرفة العمليات المركزية المؤلفة بموجب قرار اللجنة الوطنية العليا للصحة والسلامة الوطنية (63 لسنة 2020) وغرف العمليات الفرعية المؤلفة في المحافظات كافة.

3 – غلق عيادات الأطباء الخاصة والمجمعات الطبية أسبوعين بدءا من تاريخ 7/7/2020 ولغاية 20/7/2020، على أن تصدر وزارة الصحة التعليمات اللازمة بالاجراءات الوقائية المطلوبة قبل إعادة افتتاحها.

4 – تعزيزا للقدرات التشخيصية للمصابين بجائحة فايروس كورونا، تتولى وزارة الصحة والبيئة التنسيق بينها ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي بشأن الاستفادة من مختبراتها في اجراء الفحوصات اللازمة.

5 – الموافقة على الآتي:

أ. استئناف عملية التبادل التجاري من خلال منفذي الشلامجة ومندلي الحدوديين يومين في الأسبوع.

ب. إخضاع عملية التبادل التجاري إلى الإجراءات الوقائية الصحية وتعقيم المواد الداخلة جميعها وتعفيرها عند نقطة التبادل التجاري، وعدم السماح بدخول الأشخاص من خلال المنفذ لأي سبب كان باستثناء السلع والبضائع.

ج. تهيئة دائرتي صحتي البصرة وديالى المستلزمات الطبية والصحية الكفيلة بضمان عملية التبادل التجاري تبادلا تجاريا يضمن سلامتها من (فايروس كورونا).

د. تأكيد منع الاختلاط بين الجانبين العراقي والإيراني عند إتمام عملية التبادل التجاري.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة، امس الإثنين تسجيل 1796 إصابة جديدة بفايروس كورونا في البلاد.

وقالت الوزارة في بيان، إنه تم تسجيل 1796 إصابة جديدة بفايروس كورونا في البلاد بغداد/ الرصافة 243، بغداد / الكرخ 117، مدينة الطب 7، النجف 88، السليمانية 234، أربيل 31، دهوك 2، كربلاء 138، كركوك 88، ديالى 61، واسط 47، بابل 67، البصرة 122، ميسان 67، الديوانية 111، ذي قار 183، الأنبار 16، صلاح الدين 73، المثنى 86، نينوى 15.

وأضاف أن حالات الشفاء بلغت 1724 موزعة في بغداد/ الرصافة 239، بغداد/ الكرخ 269، مدينة الطب 6، النجف 45، السليمانية 102، أربيل 70، كركوك 103، كربلاء 81، ديالى 66، واسط 153، البصرة 62، ميسان 142، بابل 45، ذي قار 225، الديوانية 75، الأنبار 24، صلاح الدين 17. وأشار البيان إلى حالات الوفيات بلغت 94 حالة موزعة في بغداد/الرصافة 16، بغداد/ الكرخ 4، مدينة الطب 5، النجف 2، السليمانية 10، أربيل 2، كربلاء 4، كركوك 2، ديالى 1، واسط 3، البصرة 8، ميسان 3، بابل 5، الديوانية 8، ذي قار 17، المثنى 4.

وبهذا يرتفع مجموع الإصابات بفايروس كورونا في عموم العراق إلى حالة 62275، منها شفاء 34741، ووفاة 2567.