مسرور بارزاني: برنامجنا الحكومي يتضمن أن يكون لكل موظف ومواطن حساب في البنك

أكد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الاثنين، أن برنامج حكومته يتضمن إعادة الثقة بين المواطنين والبنوك وأن يكون لكل موظف ومواطن حساب في البنك.

حديث مسرور بارزاني جاء في معرض إجاباته عن أسئلة المواطنين في مقطع الفيديو الرابع الذي يتم بثه.

وقال بارزاني رداً على أحد الأسئلة: «نرغب في تغييرات إدارية في محافظة دهوك فهل لديكم نية في القيام بذلك؟»، إن حكومة إقليم كوردستان قامت بالفعل بتغييرات إدارية وأنها ستواصل الأمر.

وعزا رئيس الحكومة التغييرات الإدارية إلى الرغبة في إفساح المجال للشباب الذين يملكون قدرات وكفاءات وأفكار متميزة في إفادة محافظاتهم واقليم كوردستان على العموم.

وحول سؤال «هل تنوي الحكومة فتح حسابات بنكية للموظفين؟» أجاب رئيس الحكومة، أن برنامج الحكومة يتضمن إعادة الثقة بين المواطنين والبنوك وإفساح المجال لكافة المواطنين وضمنهم الموظفين لفتح حسابات في البنوك.

وسأل أحد المواطنين «هل تستطيع السير في شوارع أربيل كأي مواطن؟ فرد مسرور بارزاني بأنه يحب السير في شوارع أربيل كأي مواطن وأنه فعلها مرات عديدة وأكد أنه سيمشي في أربيل كلما سنحت الفرصة.

وبشأن سؤال «أي الأطعمة تفضلها؟» قال رئيس الحكومة: «أفضل الأطعمة الكوردية التقليدية بشكل عام».

وكان رئيس الحكومة أطلق في الثامن من شهر حزيران الماضي هاشتاغ «اسألني» عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي.