نائبة سابقة: أسرى حرب الكويت لهم حق الحصول على تقاعد

أكدت نائبة سابقة، ان اسرى حرب الـ91، مشمولون بالامر الديواني 107، ولهم الحق بالحصول على حقوقهم التقاعدية.

وقالت باسمة الساعدي، في بيان ان “اسرى حرب الـ91، والتي تعرف بحرب الكويت، مشمولون بالفقرة 12 من الامر الديواني 107، مع اقرانهم الجرحى ومعاقي الجيش السابق وغيرهم”.

واوضحت، انه “حسب المعايير الدولية هم اسرى، ولا يخدمون يوما واحدا في الجيش، وبعثة الصليب الاحمر زودتهم بكتب تثبت انهم اسرى، وكانوا في نفس الاقفاص مع اهالي رفحاء، بيد ان اهالي رفحاء لم يرجعوا للعراق، والآخرون رجعوا، فحصل اهالي رفحاء على الحقوق، ولم يحصل الاسرى عليها”.

وتابعت الساعدي: “ذهبت بنفسي لوزير الدفاع نجاح الشمري في زمن حكومة عبد المهدي، وطلب مني استقصاء الموضوع من الناحية القانونية، واجريت جولة مكوكية في دائرة التقاعد والتقاعد العسكري، وشؤون المحاربين وغيرها من الدوائر، ووجدت ان لديهم حقا وخدمة وتقاعدا، حسب قانون التقاعد العسكري”.

وتابعت، انه “تم الاتفاق مع وزارة الصحة، بان تقوم بفحصهم في مراكز منتشرة في جميع البلاد، الا ان حصول التظاهرات، واستقالة حكومة عادل عبد المهدي، وتشكيل حكومة جديدة اضافة الى انتشار جائحة كورونا هي التي عطلت الموضوع”.