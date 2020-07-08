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أصحاب دواجن يطالبون الحكومة بحماية المنتوج المحلي ويتهمون نواباً بدعم المستورد

طالب أصحاب دواجن في العراق، الثلاثاء، الحكومة بحماية المنتوج المحلي، متهمين نواباً بدعم المستورد.

وقال هؤلاء في أحاديث لـ مراسلنا ، “نطالب من الحكومة وعلى رأسها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بحماية المنتوج المحلي من جهات لا تريد للعراق خيراً وأخذت على عاتقها محاربة هذا المنتوج كان آخرها حرق شاحنة تنقل البيض المحلي”.

واتهم اصحاب الدواجن نواباً في البرلمان بـ”دعم المنتوج المستورد على حساب المحلي لاهداف عدة”، مشيرين الى أن “هذه الافعال سترهن الاقتصاد العراقي بدوامة المستورد وبالتالي عدم تحسنه وتقليل الاعتماد على النفط”.

وسبق أن وجهت الجمعية العراقية لرعاية منتجي الدواجن، قبل ايام، خطابا إلى الحكومة وسط انهيار أسعار النفط، فيما اتهمتها بعدم السيطرة على المنافذ الشمالية، مؤكدة أن ذلك يؤدي إلى تدمير الزراعة والصناعة في العراق.

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