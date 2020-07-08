احدى مناطق العراق تسجل الذروة منذ تفشي الجائحة

أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان، الثلاثاء، تسجيل 495 إصابة جديدة بعدوى فيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة الماضية، وهي أعلى حصيلة يومية مسجلة منذ انتشار الجائحة.

وقالت الوزارة في بيان تلقى “ديجيتال ميديا ان ار تي” نسخة منه اليوم، (7 تموز 2020)، أنها أجرت 2334 عملية فحص شخص من خلالها الإصابات الجديدة، حيث توزعت على النحو الاتي: (186 اربيل)، و(177 السليمانية، 59 گرمیان، 39 رابرین)، و(25 دهوك)، و(9 حلبجة).

وأضاف البيان، كما تم تسجيل 79 حالة شفاء، توزعت كما يلي: (65 اربيل)، و(6 گرمیان)، و(4 دهوك)، و(4 حلبجة).

وأشار إلى ان الوفيات بلغت 8 حالات، واحدة في اربيل، وخمس في السليمانية. واثنتين في گرمیان.

ومنذ تفشي الفيروس، أصيب 8134 شخصا، تعافى منهم 2868، وتوفي 271.

يشار إلى ان وزارة الصحة والبيئة الاتحادية، أعلنت اليوم الثلاثاء، تسجيل 188 حالة وفاة جديدة، و2426 اصابة اضافة، و1511 حالة شفاء اخرى من عدوى فيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، في عموم العراق.

وكان مسؤولون صحيون نفوا ان تكون مناطق العراق وصلت الى الذروة قبل ايام، متوقعين زيادات الإصابات اذا لم تتخذ اجراءات اكثر صرامة.