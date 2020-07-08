الأزمة النيابية تؤكد: العراق دخل مرحلة تفشي وباء “كورونا”

أكدت خلية الأزمة النيابية، اليوم الاربعاء، دخول العراق في مرحلة تفشي وباء كورونا، فيما اشارت الى ان هذه المرحلة تتطلب استعدادات جديدة.

وقال عضو خلية الأزمة النيابية حسن خلاطي، “العراق دخل في مرحلة جديدة وهي مرحلة تفشي وباء فيروس كورونا، على الرغم من اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة”، مشيرا إلى أن “هذه المرحلة تتطلب استعدادات جديدة”.

مضيفاً، أن “وزارة الصحة اتخذت خطة جيدة بتوسيع عدد الأسرة، فضلا عن اتخاذها أماكن لدعم المستشفيات”.

واشار خلاطي الى ان “الخطط المتبعة جيدة مع ضرورة اعداد وتجهيز المستشفيات لاسيما نحن الان امام واقع جديد يتطلب اتخاذ خطوات سريعة”.

مبيناً، أن “قضايا المستلزمات الطبية يجب ان تؤخذ بنظر الاعتبار، وأن يحسب حسابها ويتم توفرها بأعداد اضافية وكبيرة تحسباً للحالات المقبلة”.

وأوضح أن “استنفار جهود الوزارات الأخرى يجب ان تكون حاضرة ضمن إجراءات وزارة الصحة”، مشيرا إلى أن “وزارات الصناعة والداخلية والدفاع والكهرباء والنفط يمكن ان تدعم وزارة الصحة بقضايا لوجستية تحتاجها في خطتها المقبلة”.

ولفت خلاطي الى ان “اجراء عدم فرض الحظر الشامل، واقعي ويتناسب مع الحالة الموجودة “، مبينا أن ” المعركة مع الفيروس طويلة ويجب ان يبقى الاساس هو اتباع الاجراءات الوقائية “.