الأمن النيابية ترفض عودة “البشمركة” للمناطق المتنازع عليها في ديالى

اكد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية النائب عبد الخالق العزاوي، الاربعاء، بانه لاعودة لقوات البشمركة للمناطق المتنازع عليها في ديالى.

وقال العزاوي ، ان “الوضع في المناطق المتنازع عليها في ديالى سواء خانقين او بقية المدن مستقر وامن وعودة قوات البشمركة اليها صعب جدا ويثير الكثير من الاشكالات”.

واضاف، ان “رؤيتنا لدعم انشاء مراكز للتنسيق الامني تتمحور في الاساس في تامين المناطق الحدودية الفاصلة بين ديالى والسليمانية وليس استقدام قوات جديدة الى اي مدينة”، مؤكدا بان “الموضوع حساس جدا ويجب التعامل معه وفق رؤية شاملة بعيدا عن اي اشكالات سياسية”.

وتضم ديالى 4 مدن متنازع عليها وفق المادة 140 من الدستور وهي خانقين والنواحي المرتبطة بها.