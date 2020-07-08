الاتصالات: عمليات الصدمة مستمرة لحين القضاء على تهريب سِعات الانترنت

أكدت وزارة الاتصالات، اليوم الثلاثاء، استمرار عمليات الصدمة لحين القضاء بشكل نهائي على تهريب سعات الانترنت.

وقال مدير عام الاتصالات والمعلوماتية في الوزارة باسم الاسدي في حديث نقلته وكالة الانباء العراقية، إن “عمليات الصدمة مستمرة، وآخرها كان ايقاف عملية تمرير السعات بشكل غير قانوني في محافظة نينوى في منطقتي زمار وطمة”.

وأضاف ان “القضاء على تهريب السعات سيسهم بشكل كبير في زيادة جودة الانترنت مستقبلا، وسيشكل نقلة نوعية بالانتقال الي الخدمة الفور جي”.

وأعلن وزير الاتصالات اركان شهاب احمد الشيباني، الشهر الماضي، عن انطلاق المرحلة الثانية “لعمليات الصدمة” في الموصل لكشف ومكافحة تهريب سعات الانترنت في العراق.