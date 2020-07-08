الاعلام الأمني: طيران التحالف يدمر ثلاثة كهوف لداعش بكركوك

اعلنت خلية الإعلام الأمني التابعة للعمليات المشتركة العراقية، اليوم الاربعاء، تنفيذ طيران التحالف الدولي ضربات جوية استهدفت ثلاثة كهوف يستخدمها عناصر داعش في قضاء طوزخورماتو بمحافظة كركوك.

وذكرت الخلية في بيان، “وفقا لمعلومات دقيقة، نفذ طيران التحالف الدولي ضربات جوية استهدفت ثلاثة كهوف تستخدم من قبل عناصر عصابات داعش الإرهابية في قضاء طوزخورماتو ضمن قاطع المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة في محافظة كركوك”.

وأضاف البيان، ” اسفرت الضربات عن تدمير هذه الاهداف بالكامل من بينها كهف يضم عبوات ناسفة وأسلحة، وقد شوهدت النيران تتصاعد منه، وقد خرجت قوة لتفتيش مكان هذه الضربات”.