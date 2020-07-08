الصحة تسجل 2426 إصابة بكورونا وتفتح استشاريات المستشفيات للمرضى

أعلنت وزارة الصحة، أمس الثلاثاء، تسجيل 2426 إصابة و118 حالة وفاة بفيروس كورونا في عموم البلاد خلال 24 ساعة الماضية.

وجاء في بيان للوزارة تلقت (المدى) نسخة منه أنه “سجلت المختبرات (2426) إصابة جديدة في العراق توزعت في بغداد / الرصافة 241، بغداد / الكرخ 436، مدينة الطب 41، النجف الأشرف 43، السليمانية 172، أربيل 137، دهوك 15، كربلاء 75، كركوك 66، ديالى 62، واسط 27، البصرة 137، ميسان 89، بابل 172، الديوانية 49، ذي قار 162، الأنبار 18، المثنى 43، نينوى 15، وصلاح الدين 426”.

فيما أوضحت أن حالات الشفاء في عموم العراق بلغت 1511 حالة، توزعت في “بغداد الرصافة 208، بغداد الكرخ 281، مدينة الطب 5، النجف 95، السليمانية 4، أربيل 84، دهوك 9، كربلاء 89، كركوك 64، ديالى 75، واسط 31، البصرة 71، ميسان 103، بابل 98، الديوانية 130، ذي قار 145، الأنبار 13، نينوى 6”.

وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن حالات الوفيات وصلت إلى 118 حالة توزعت في “بغداد الرصافة 21، بغداد الكرخ 12، مدينة الطب 4، النجف 2، السليمانية 5، اربيل 6، كربلاء 5، كركوك 3، ديالى 1، واسط 6، البصرة 11، ميسان 4، بابل 6، الديوانية 2، ذي قار 22، الأنبار 2، المثنى 2، وصلاح الدين 4”.

بهذا يسجل العراق مجموع إصابات بلغت 64701، ومجموع حالات الشفاء وصلت إلى 36252، أما مجموع الوفيات فبلغت 2685.

وفي سياق متصل، قررت وزارة الصحة افتتاح استشاريات المستشفيات بعد الدوام الرسمي.

وقالت الوزارة في بيان، إنه “تقرر افتتاح استشاريات المستشفيات بعد الدوام الرسمي، وذلك بعد غلق العيادات والمجمعات الطبية للفترة من ٧ الى ٢٠ تموز ٢٠٢٠ وحسب قرار اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية الذي تم اتخاذه في جلستها الثالثة عشر بتاريخ ٦ تموز ٢٠٢٠ لغرض ضمان توفير الخدمات للمرضى بصورة عامة من قبل كافة الاختصاصات بعد الدوام الرسمي”.