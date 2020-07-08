العراق.. رقم قياسي جديد لمؤشر الإصابات بفيروس “كورونا” خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الاربعاء، تسجيل 94 وفاة و 2741 إصابة بفيروس «كورونا» المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية.
وقالت الوزارة في بيان ،”تم فحص ( 12807 ) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (637227)”.
وأضافت الوزارة، أن مختبراتها سجلت هذا اليوم (2741) إصابة في العراق موزعة كالتالي:
بغداد / الرصافة 258
بغداد / الكرخ 363
مدينة الطب 206
النجف 126
السليمانية 284
أربيل 186
دهوك 25
كربلاء 125
كركوك 117
ديالى 60
واسط 144
البصرة 254
ميسان 90
بابل 43
الديوانية 126
ذي قار 113
الأنبار 26
المثنى 46
نينوى 15
صلاح الدين 134
وأشارت إلى تماثل 1627 حالة للشفاء وتوزعت وكما يلي:
بغداد الرصافة 213
بغداد الكرخ 227
النجف 106
السليمانية 10
أربيل 65
دهوك 4
كربلاء 64
كركوك 52
ديالى 78
واسط 159
البصرة 88
ميسان 130
بابل 58
الديوانية 125
ذي قار 130
الأنبار 16
المثنى 50
نينوى 10
صلاح الدين 42
وأكد البيان، تسجيل 94 حالة وفاة بسبب الفيروس خلال اليوم الماضي، وتوزعت كما يلي :
بغداد الرصافة 25
بغداد الكرخ 9
النجف 3
السليمانية 7
اربيل 1
كربلاء 2
كركوك 7
ديالى 1
البصرة 11
ميسان 6
بابل 3
الديوانية 1
ذي قار 11
الأنبار 3
المثنى 1
صلاح الدين 3
وقالت الوزارة إن مجموع الإصابات بالفيروس في العراق بلغ حتى الآن 67442، ومجموع حالات الشفاء 37879، والراقدين الكلي 26784، والراقدين في العناية المركزة 403، ومجموع الوفيات 2779.
وكانت الصحة العراقية قد اعلنت يوم أمس الثلاثاء، عن تسجيل 2426 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» في عموم البلاد.