العراق يدفع فاتورة التساهل في مراقبة تمويل ميليشيات إيران

بغداد – يتحمل الشعب العراقي ومؤسساته المالية والاقتصادية تداعيات تساهل السلطة مع الميليشيات والجماعات المسلحة والسماح بتغلغل النفوذ الإيراني في كافة المجالات.

وفي هذا الصدد دعت وزارة الخارجية العراقية، الأربعاء، دول الاتحاد الأوروبي إلى رفض إدراج العراق في قائمة أوروبية سوداء بشأن غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف في بيان، إن “وزير الخارجية فؤاد حسين بعث رسالة إلى نظرائه الأوروبيين يحثهم فيها على رفض قرار مفوضية الاتحاد الأوروبي، إدراج العراق ضمن قائمة الدول عالية المخاطر بشأن غسيل الأموال، وتمويل الإرهاب”.

وأضاف الصحاف، أن “وزير الخارجية أكد لنظرائه في الرسالة التي بعثها لهم، أن العراق “نفذ على مر السنين قوانين، وإجراءات مهمة بهدف مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتخفيف المخاطر المرتبطة بها”.

وأدرجت المفوضية الأوروبية، العراق إلى جانب دول أخرى مثل أفغانستان، وباكستان، وسوريا، واليمن، وإيران وكوريا الشمالية، ضمن قائمة الدول التي تشكل مخاطر مالية على الاتحاد الأوروبي، بسبب قصور في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وتقول المفوضية الأوروبية إن تلك الدول “تشكل تهديدا كبيرا على النظام المالي للاتحاد”.

وبموجب قوانين الاتحاد الأوروبي، فإن البنوك والشركات المالية الأخرى وشركات الضرائب، ملزمة بتدقيق أكثر تأنيا تجاه زبائنها الذين لهم تعاملات مع الدول المدرجة في القائمة.

وفي السنوات الاخيرة تحول العراق الى حديقة خلفية لايران تتم داخل اراضيه جميع المعاملات المشبوهة لتقديم الدعم المالي للعناصر الموالية لطهران رغم دعوة الهيئات الدولية والأوروبية للحكومة العراقية الى مواجهة عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

ويعاني العراق كغيره من الدول التي تقع تحت النفوذ الإيراني من تنامي الفساد وسوء الإدارة وغياب الشفافية ما اثر بشكل كبير على توازناتها المالية واضر باقتصادياتها.