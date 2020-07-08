بعد ارتفاع الإصابات بكورونا.. ذي قار تصدر قرارات جديدة بشأن حظر التجوال

أعلنت خلية الأزمة في محافظة ذي قار، الثلاثاء، فرض حظر تجوال شامل بسبب تواصل ارتفاع الإصابات المسجلة يوميا بجائحة كورونا، مبينة ان الاغلاق التام يشمل كافة الانشطة، عدا محال بيع الاغذية والصيدليات، فيما حذرت المخالفين بعقوبات قانونية.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي للخلية، اليوم، (7 تموز 2020)، برئاسة محافظ ذي قار، ناظم الوائلي، ومدير شرطة المحافظة، ومدير دائرة الصحة.

وفيما يلي أبرز ما جاء فيه وفقا لما نقله المكتب الاعلامي لمحافظ ذي قار:-

اعلان حظر التجوال الشامل في المحافظة بسبب تواصل ارتفاع الإصابات المسجلة يوميا.

منظومة توفير الأوكسجين المركزية في مستشفى الحسين التعليمي تعمل بشكل كبير.

تواصل معمل انتاج الأوكسجين في مستشفى بنت الهدى بالعمل بشكل مستمر.

الحظر خاضع للتقييم المستمر، وسيكون جزئيًا حال انخفاض نسبة الإصابات المسجلة يوميا.

اجرينا تقييما شاملا للإجراءات المتخذة في مستشفى الحسين التعليمي حيث يرقد المصابون.

سيكلف فوج حفظ النظام الثاني بالانتشار في محيط مركز العزل والانتشار في ردهات المستفشى ومنع دخول غير المرخص لهم.

وجهنا دائرة الصحة بالزام الكوادر الطبية والصحية بالعمل في مركز العزل، ولن نتهاون في اتخاذ اي اجراء بحق المخالفين.

ننفي تسجيل أية اصابات في سجن الناصرية المركزي بين النزلاء.

نعمل على توفير المستلزمات الطبية والوقائية ونتواصل مع وزارة الصحة بهذا الشأن.

الاغلاق التام يشمل كافة الانشطة، عدا محال بيع الاغذية والصيدليات.

تبقى المؤسسات المستثناة من الحظر تعمل بنسب كادر لتشغيل هذه المؤسسات فقط، وبما يضمن عدم انقطاع الخدمات الأساسية.

كل من يخالف اجراءات الحظر سيكون تحت طائلة القانون.

سيتم عزل وفيات كورونا في الطب العدلي، وسيتم التعامل مع الوفيات الطبيعية من قبل مستشفى الحبوبي.

ندعو المواطنين لالتزام مساكنهم، واتخاذ اقصى حالات الحماية عند الخروج، حيث ارتداء القفازات والكفوف الطبية.

يتولى مدير عام صحة ذي قار مهام الناطق الرسمي الوحيد المكلف يوميا باعلان الموقف الوبائي والمستجدات الطارئة.

يشار إلى ان محافظة ذي قار، سجلت أمس الاثنين، 183 إصابة جديدة، و17 حالة وفاة اضافية بجائحة كورونا، فيما سجلت 225 حالة شفاء اخرى من الوباء خلال 24 ساعة الماضية بحسب بيان وزارة الصحة.

وكانت وزارة الصحة والبيئة، أعلنت أمس الاثنين، تسجيل 1796 اصابة جديدة بفيروس كورونا يقابلها 1724 حالة شفاء، خلال الـ24 ساعة الماضية، مبينة ان عدد الوفيات بلغ 94 حالة في عموم المحافظات.