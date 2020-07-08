بومبيو: اغتيال الهاشمي بالعراق أمر شنيع ويجب محاكمة القتلة

وحث بومبيو اليوم الأربعاء، مجلس الأمن الدولي على تمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران، وقال إن الولايات المتحدة والقوات المتحالفة معها ضبطت الشهر الماضي سفينة تحمل أسلحة إلى المتمردين الحوثيين في اليمن.

وقال بومبيو في مؤتمر صحفي بمقر وزارة الخارجية “لا بد لمجلس الأمن أن يمدد حظر الأسلحة على إيران لمنع مزيد من الصراعات في المنطقة… لا يسع أي شخص جاد الاعتقاد بأن إيران ستستخدم الأسلحة التي تحصل عليها لأغراض سلمية”.

وعن الملف اللبناني، أكد بومبيو “دعم الولايات المتحدة للبنان ومساعدته بألا يكون تابعا لإيران”. وقال: ” نعمل بكل جهد ضد حزب الله الإرهابي، ونحاول منع إيران من بيعه النفط الخام”.

وأوضح أن “روسيا والصين ورئيس النظام السوري بشار الأسد منعوا وصول المساعدات الإنسانية”.

وعن الصين، قال بومبيو إن “الحزب الحاكم في الصين يعامل شعبه بشكل سيئ. وبكين خائفة من الكشف عن بداية تفشي كورونا بعدما فشلت في إخبار العالم به”، وتابع: “نحاول كشف حقيقة الفيروس للعالم”، مجددا دعوتها للكشف عن الحقيقة.

وهاجم منظمة الصحة العالميةـ، قائلا إنها “لم تبذل ما يكفي لمنع تفشي كورونا.. هناك فساد واضح داخلها”.