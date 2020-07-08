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رئاسة الجمهورية تعلن اقامة دعوى قضائية بشأن ادعاءات تداولتها أوساط إعلامية

اعلنت رئاسة الجمهورية، الثلاثاء، عن اقامة دعوى قضائية بشأن ادعاءات شخص تداولتها أوساط إعلامية، واصفة اياها بالاتهامات الباطلة.

وقال مصدر مخول باسم المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية برهم صالح في بيان إن “رئاسة الجمهورية أقامت دعوى قضائية أمام قاضي محكمة تحقيق الكرخ بشأن الادعاءات التي لفقها المدعي (محمد فوزي الزيدي) وتداولتها بعض الأوساط الإعلامية”.

وأضاف البيان أن “هذه الاتهامات لا تمت للواقع بصلة وهي باطلة ومزيفة ومرفوضة جملة وتفصيلاً أرادت النيل من سمعة رئيس الجمهورية والتشهير بشخصه وموقعه”، مشيراً الى أنه “تم تدوين أقوال الممثل القانوني لرئاسة الجمهورية وسوف يتم متابعة إجراءات الدعوى مع كل الجهات المعنية، بقصد ملاحقة ومعاقبة كل من تسول له نفسه المساس بسمعة العراق ومؤسساته الرسمية”.

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