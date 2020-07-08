وسام الملك من درجة فارس

تسلم السيد فاضل الحسوني رئيس المؤسسة الثقافية والاجتماعية العراقية باركستاد والتي

مقرها مدينة هيرلن الهولندية من السيد ايميل رومر محافظ بلدية هيرلن يوم الخميس

المصادف 2 تموز الحالي وسام المملكة الهولندية من درجة فارس تقديرا من المملكة

الهولنديةعلى الجهود التي قام بها من خلال عمله في المؤسسسة العراقية وبقية الدوائر

والمنظمات الهولندية في مساعدة القادمين الجدد وبالخصوص ابناء الجالية العراقية الى

هولندا في عملية الاندماج وتوجيههم الى الطريق الصحيح في كل مراحل عملية الاندماج.

ويمكنكم مشاهدة حفل توزيع الاوسمة على رابط بلدية هيرلن

https://www.heerlen.nl/gemeente-heerlen/video-feestelijke-uitreiking-koninklijke-onderscheidingen-op-kasteel-hoensbroek.html

وكذلك موقع صحيفة لمبورخ

https://www.limburger.nl/cnt/dmf20200703_00166813/gedecoreerden-in-parkstad-krijgen-lintjes-met-ruim-twee-maanden-vertraging-opgespeld

لكم خالص التحية وتمنياتنا لكم بالنجاح في عملكم

عن المؤسسة الثقافية والاجتماعية العراقية باركستاد

فاضل الحسوني

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